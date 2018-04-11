Сильный пожар в больнице в Яссах: 18 пострадавших в тяжелом состоянии

Пожар вспыхнул во вторник ночью в больнице по лечению кардиоваскулярных заболеваний "I. M. Georgescu" в румынском городе Яссы.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Ночной пожар застал врасплох персонал и пациентов больницы.

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Пострадали несколько десятков человек, из них 18 в тяжелом состоянии были доставлены в другие больницы города. Пожар оказался настолько сильным, что пламя дошло до крыши здания.

Пожар удалось потушить только к утру среды, 11 апреля, после шести часов работы нескольких пожарных экипажей. Больше всего пострадали 4 и 5 этажи здания, где находятся палаты интенсивной терапии, кардиологии и кардиоваскулярной хирургии.

Все пациенты были эвакуированы, в том числе те люди, которых приходилось перевозить вместе со специальной аппаратурой, что поддерживала их жизнь. Первые три этажа здания пострадали не так сильно и пригодны для эксплуатации.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в старой электропроводке. Как сообщает инспекторат пожарной охраны Ясс, руководство больницы еще в 2017 году было оштрафовано за несоблюдение требований пожарной безопасности. Однако очевидно, что должного эффекта это наказание не возымело.