В Алжире разбился военный самолет: число жертв превысило 200 человек

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил алжирский военный источник, которого цитирует РИА Новости.
Потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров являлись военнослужащими. Самолет упал в районе аэропорта.
В настоящее время спасатели тушат возникший на месте крушения пожар.
Кадры с места падения пассажирского самолета в Непале>>>
Источники сообщают, что самолет упал через несколько минут после взлета. Одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.
Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.