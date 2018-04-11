В Алжире разбился военный самолет: число жертв превысило 200 человек

ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08.00 по местному времени. Самолет потерпел крушение спустя несколько минут после взлета.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил алжирский военный источник, которого цитирует РИА Новости.

Потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров являлись военнослужащими. Самолет упал в районе аэропорта.

В настоящее время спасатели тушат возникший на месте крушения пожар.

Кадры с места падения пассажирского самолета в Непале>>>

Источники сообщают, что самолет упал через несколько минут после взлета. Одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.

Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.