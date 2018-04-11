Миллиардер бесследно пропал в Альпах, поиски продолжаются

Немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, о чем сообщили итальянские СМИ.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Увлечение горными лыжами стало фатальным для 58-летнего миллиардера, руководителя группы Tengelmann Карла-Эривана Хауба. По данным итальянской прессы, Хауб пропал в Альпах, районе Червино еще 7 апреля утром. В 16-00 часов у магната была назначена деловая встреча в курортной деревне Церматт, на которую он не явился. Последний сигнал с мобильного телефона был зафиксирован в минувшую субботу вечером.

Поиски магната осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семья Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков миллиардера. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, "в таких метеоусловиях они приносят мало пользы".

"Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это очень рискованно", — цитирует РИА Новости заявление Фавре.

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По версии Forbes семья Хауба — одна из самых богатых в мире, ее состояние составляет порядка четырех с половиной миллиардов долларов.