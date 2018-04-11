Российские журналисты ранены в Сирии при обстреле

Журналисты трех российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии, возвращаясь с редакционного задания.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, который возвращался после подготовки репортажа о Восточной Гуте. Об этом пишет российская пресса, цитирующая заявление министерства обороны РФ.

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Как уточнили в ведомстве, речь идет об обстреле из стрелкового оружия.

В результате случившегося корреспондент телеканала "НТВ" Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

По данным Минобороны, пострадавшим на месте оказали помощь медики российского Центра примирения. Уточняется, что угрозы жизни журналистов нет.

Сейчас их эвакуируют в госпиталь для прохождения необходимого лечения.