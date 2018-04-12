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Пенсионерка

Дикость в Румынии: пенсионерку избили и изнасиловали в церкви

© Sputnik/ Константин Чалабов
Происшествия
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Кошмарный случай в Румынии: насильник надругался над пенсионеркой на территории церкви.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В Румынии, в поселке Ивешть, молодой человек избил и изнасиловал 82-летнюю женщину.

Кулак
CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
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Сообщается, что преступление произошло в день празднования Пасхи на территории местной церкви. 

Злоумышленник напал на пенсионерку в туалете. Он жестоко избил ее, а затем изнасиловал.

Женщину госпитализировали, но от полученных побоев она скончалась в ночь на среду. Известно, что она была помощницей при церкви.

Подозреваемого задержали на 30 дней. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

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Теги:
пенсионерка, избиение, изнасилование, Румыния, Общество
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