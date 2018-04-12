Что стало с детьми гражданки Молдовы, жившими в Одессе на свалке

Более двух лет семья гражданки Молдовы жила без документов на свалке близ Одессы - сейчас ситуация, наконец, изменилась в лучшую сторону.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Детей гражданки Молдовы забрали в одесский центр социально-психологической реабилитации, сообщают в четверг украинские СМИ.

Речь идет о семье, которая более двух лет жила на свалке близ Одессы. О трудной ситуации этих людей Sputnik уже рассказывал в декабре прошлого года, когда жизнь семьи стала темой многих одесских и молдавских СМИ >>>

Все началось с того, что полицейские встретили на Привозе (район Одессы) семилетнюю Карину, голодную и плохо одетую. Девочка пожаловалась, что к ней "никогда не приходил Дед Мороз".

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Многие одесситы, узнав о проблемах Карины и ее семьи, купили им подарки, еду и много других, самых необходимых вещей.

Позже оказалось, что на двух младших детей этой семьи нет никаких документов, только справки из роддома. А их мать, гражданка Молдовы, не оформляла свидетельства о рождении и другие бумаги, так как боялась, что их могут выслать.

© Photo : Derek Maul Кишиневские беспризорники, кто они - видео полиции

Как сообщила журналистам одесский правозащитник Зоя Мельник, в данный момент женщина находится в Молдове, чтобы оформить документы на детей, и вернется в Одессу в мае.

Но и с детьми нашей соотечественницы, хоть за дело и взялись местные органы власти, не все так гладко на сегодняшний день.

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"Сестру Карины, 13-летнюю Ангелину, из центра психологической реабилитации детей доставили в инфекционную больницу с одной парой штанов и без предметов личной гигиены. Трусики и носки — одна пара, причем носки не по размеру. Она говорит, что к ней пришёл папа один раз и все. Из центра реабилитации детей никто не приходил. Недавно Ангелина позвонила полицейскому и попросила привезти еды, фломастеры, альбом и одежду потеплее, в той ей было холодно. Девочку одели, обули, накормили", — рассказала Мельник.