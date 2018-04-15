Полиция Киева: в городе прогремел взрыв, возможно, применена граната

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Полиция Киева сообщила о взрыве возле городского здания компании "Киевэнерго".

Пострадавших нет, отмечено на странице главного управления национальной полиции Киева в Facebook.

"В 00.40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания "Киевэнерго". Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад", — говорится в сообщении.

По версии полицейских, преступник мог использовать гранату.

Также в Киеве в ночь на пятницу неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета гранатомета здание компании "Киевгорстрой", сообщает РИА Новости Украина.