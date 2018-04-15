В Румынии футбольные болельщики устроили массовую драку, есть пострадавшие

Румынские футбольные фанаты мало чем отличаются от их "собратьев" по всему миру - доказательства этому читайте здесь.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Десятки человек пострадали в субботу в Бухаресте во время столкновения футбольных фанатов на матче команд "Стяуа" и "Рапид", сообщают румынские СМИ. Многие из тех, кто получил травмы, были доставлены в больницы.

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Столкновение фанатов началось на трибуне, где оказались болельщики обеих команд. На поле летели петарды, файеры и скамейки. Беспорядки стали настолько масштабными, что игру прерывали несколько раз. Полиция применила слезоточивый газ. Из зоны столкновения эвакуировали детей и женщин, многие зрители сами отправились домой.

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В жандармерии отмечают, что более 50 участников драки будут оштрафованы, многих привлекут к ответственности за правонарушения.

"Жаль, что люди пострадали, но организаторы и представители частной охраны должны были приложить больше усилий, чтобы организовать это событие и обеспечить людям безопасность", — заявила журналистам пресс-секретарь жандармерии Джеорджиана Енаке.

Игра четвертого дивизиона чемпионата Румынии завершилась со счетом 3:1 в пользу "Рапида". После окончания матча фанаты пытались прорваться на поле, полиция с трудом сдержала их натиск, пришлось снова применить слезоточивый газ.