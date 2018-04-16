Эхо пятницы, 13-го: граждан Молдовы подозревают в убийстве близ Парижа

В полиции пригорода Парижа считают, что двое граждан Молдовы, делавшие ремонт дома у местного жителя, убили его с целью ограбления.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Двух граждан Молдовы подозревают в совершенном в минувшую пятницу убийстве в пригороде Парижа, сообщают в понедельник зарубежные СМИ.

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Мужчину по имени Джереми Дахан обнаружил мертвым его брат-близнец в административном центре кантона Баньоле. К брату жертвы убийства обратилась беременная жена последнего, не дождавшаяся в пятницу мужа домой. Родственник долгое время не мог связаться с погибшим. Прибыв на его вторую квартиру, где проводился ремонт, и, обнаружив, что дверь заперта, брат убитого вызвал слесарей, чтобы те открыли замок.

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В полиции сообщают, что мужчину связали и задушили полиэтиленовым пакетом, украли дорогие наручные часы и угнали его автомобиль.

Известно, что Дахан нанял для ремонта своей второй квартиры двух рабочих из Молдовы. Один из них уже задержан, второй объявлен в розыск.