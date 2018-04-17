Стали известны причины пожара в торговом центре Кемерово

Пути эвакуации в торговом центре были заблокированы горючими токсичными предметами, а причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Предварительной причиной пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" стало короткое замыкание над игровой зоной. Об этом сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, слова которого цитирует РИА Новости.

В ведомстве считают, что замыкание могло возникнуть из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы.

"У этого светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого, каплевидной огненной формы, пошли вниз и упали в поролоновую яму", — уточнил Еникеев.

В МЧС также рассказали, что все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

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После первых следственных мероприятий выяснилось, что в торговом центре уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.