В Ереване полицией задержаны несколько участников акции протеста

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В четверг утром в Ереване продолжились акции протеста, полиция оттеснила оппозиционеров от правительственного здания, несколько человек были доставлены в отделения. Депутат парламента Никола Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, однако полицейские сопроводили их на тротуар.
Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.
Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией, отмечает РИА Новости.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.