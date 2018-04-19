Видеофакт: стрелок в леопардовых трусах устроил пальбу у границы с Молдовой

Мужчина сперва избивал жену, а потом забаррикадировался в доме и отстреливался от полицейских.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В украинском селе Вербка Винницкой области, что у самой границы с Молдовой, мужчина 50 лет едва не убил жену, а потом забаррикадировался в своем доме и начал стрелять из ружья по сотрудникам органов правопорядка.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на местную полицию, о происшествии властям сообщила по телефону 49-летняя жена незадачливого стрелка.

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Полицейским удалось вывести женщину из дома. Как раз в тот момент нарушитель приграничного спокойствия заметил их и открыл огонь. Пришлось одному из полицейских применить табельное оружие в ответ. Он ранил стрелка в ногу.

Заставив чем попало входную дверь в доме, мужчина не поддавался на уговоры сотрудников органов правопорядка, предлагавших ему впустить их внутрь и сдаться. Поэтому начальник полиции области Юрий Педос приказал проникнуть в дом и задержать стрелка. Для этой операции вызвали на вертолете спецназ.

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К штурму, произошедшему в считанные секунды, силовики приступили, убедившись, что в доме, кроме преступника, никого нет. В итоге мужчина в леопардовых трусах и в тапочках оказался на полу в наручниках с поврежденной ногой, которую тут же "упаковали" в турникет.

Ведется следствие.