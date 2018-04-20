В Австрии столкнулись два поезда: пострадали более 50 человек

Два пассажирских поезда столкнулись на главном вокзале Зальцбурга.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik На главном вокзале австрийского города Зальцбург столкнулись два пассажирских поезда, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 04.46 по местному времени. Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 54 человека. Большинство пассажиров спали в момент удара. Сообщается, что люди получили легкие травмы из-за упавших в поездах предметов.

Всего в обоих поездах находились около 240 пассажиров.