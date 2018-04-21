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Наручники в зале суда

Серийный насильник из Молдовы осужден за нападение на несовершеннолетних

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Следствие и суд Ленинградской области доказали вину гражданина Молдовы в совершении нескольких нападений и изнасилований.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Гражданин Молдовы осужден в России на 14 лет лишения свободы как серийный насильник. Об этом в субботу сообщил Следственный комитет РФ по Ленинградской области

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Как уточнили в региональном СК, 36-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Следствие установило, что вечером 9 сентября 2017 года гражданин Молдовы прибыл в город Отрадное Кировского района Ленинградской области, где начал поиск жертвы и уединенного места для совершения преступления.

"Скрывшись в кустах, мужчина наблюдал за окружающей обстановкой, высматривая одиноких  девушек. Так он подкараулил 17-летнюю студентку, идущую по грунтовой дороге, проходящей между гаражами и ограждением территории завода, напал на нее, избил и, угрожая ножом, изнасиловал, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера", — сказано в сообщении.

Вечером 1 октября 2017 года злоумышленник вновь прибыл на то же место, где в ночь на 2 октября напал на 16-летнюю девушку. Жертву он оттащил в кусты, затем, демонстрируя нож и угрожая убийством, отвел в безлюдное место к реке Святка, где надругался.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере миллиона рублей", — добавили в СК.

Ранее мужчину уже судили за совершение аналогичных преступлений на территории Ленинградской области. Он отбывал наказание в тюрьме до 2014 года, после чего был депортирован.

Вернувшись на родину, злоумышленник сменил фамилию и опять уехал в Россию.

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Теги:
нападение, жертвы, девушки, приговор, суд, изнасилование, СК РФ по Ленинградской области, Россия, Молдова
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