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Последствия урагана в Москве. Архивное фото

Ураган в Москве привел к жертвам

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Непогода в российской столице стала причиной госпитализации нескольких человек, в том числе детей.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Семь человек госпитализированы, получив травмы в результате непогоды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин.

​На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы в субботу объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех.

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Теги:
последствия, ураган, непогода, пострадавшие, Сергей Собянин, Москва
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