Ураган в Москве привел к жертвам

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Семь человек госпитализированы, получив травмы в результате непогоды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.
"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин.
По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы в субботу объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех.
Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.