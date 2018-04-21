Ураган в Москве привел к жертвам

Непогода в российской столице стала причиной госпитализации нескольких человек, в том числе детей.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Семь человек госпитализированы, получив травмы в результате непогоды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин.

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

​На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы в субботу объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех.