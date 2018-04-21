Количество пострадавших от непогоды в Москве выросло: девочка погибла

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Госпитализированная ранее с травмами, полученными во время непогоды в Москве, девочка скончалась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.
"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал Собянин.
По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы в субботу объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех.
Также мэр российской столицы предупредил о новом усилении ветра.
"Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома", — говорится в его сообщении.
Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.