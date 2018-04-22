Во Франции эвакуируют людей с острова Мон-Сен-Мишель

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Во Франции начали выводить людей с острова Мон-Сен-Мишель, после поступивших угроз от неизвестного мужчины в адрес правоохранительных органов, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Эвакуацию жителей проводит жандармерия департамента Манш на северо-западе Франции.

Сообщается, что в воскресенье утром неизвестный выкрикнул "Я убью полицейского". Пока нет информации, что побудило его к такому заявлению, а также о том, есть ли у него оружие.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.

MENACE: Le mont Saint-Michel est en cours d’évacuation. Un individu voulant "tuer du flics" est activement recherché, des dizaines de gendarmes déployés, un hélicoptère survol les lieux (maire / France 3). pic.twitter.com/RcsnefkJjO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 22 апреля 2018 г.

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