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Мон-Сен-Мишель, Франция

Во Франции эвакуируют людей с острова Мон-Сен-Мишель

CC BY-SA 2.0 / Lima Pix / Le Mont Saint-Michel
Происшествия
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С французского острова Мон-Сен-Мишель экстренно эвакуируют людей.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Во Франции начали выводить людей с острова Мон-Сен-Мишель, после поступивших угроз от неизвестного мужчины в адрес правоохранительных органов, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Сергей Савушкин
© Photo: РИСИ ТВ
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Эвакуацию жителей проводит жандармерия департамента Манш на северо-западе Франции. 

Сообщается, что в воскресенье утром неизвестный выкрикнул "Я убью полицейского". Пока нет информации, что побудило его к такому заявлению, а также о том, есть ли у него оружие.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.

 

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Теги:
эвакуация, остров Мон-Сен-Мишель, Франция
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