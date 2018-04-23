В Торонто арестован подозреваемый в наезде на пешеходов

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Водителя, управлявшего микроавтобусом, который в понедельник в Торонто наехал на пешеходов, задержали. Информацию сообщили в местной полиции.

"Микроавтобус, который наехал на множество пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч, обнаружен, водитель арестован", — сказано в сообщении полиции.

The van involved in multiple pedestrians stuck in the Yonge and Finch area of Toronto has been located and the driver arrested. ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 апреля 2018 г.

Ранее говорилось, что количество пострадавших в результате инцидента может достигать десяти человек. Позже ряд СМИ опубликовали данные, что погибли от двух до пяти пешеходов. Полиция пока не назвала официальных цифр.

В настоящее время улица перекрыта.