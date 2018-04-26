Гражданина Молдовы подозревают в убийстве в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге задержали гражданина Республики Молдова, которого подозревают в убийстве пенсионера.

© REUTERS / Charles Platiau Граждан Молдовы подозревают в убийстве близ Парижа

По данным местных СМИ, тело 60-летнего пенсионера нашли 24 апреля в его квартире на улице Варшавской, 63. Правоохранители обнаружили подтверждения насильственной смерти — колото-резаные ранения.

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По подозрению в преступлении задержан безработный 52-летний гражданин Молдовы, который находится в Петербурге без регистрации.

По данным следствия, в день преступления около 23.00 по местному времени между мужчинами произошла пьяная ссора, в результате которой злоумышленник набросился с ножом на своего собутыльника. Пожилой мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.