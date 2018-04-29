Звезда российской сцены о ЧП в самолете: мы могли умереть в любой момент

Самолет, где мы находились, пропал с радаров на час, на борту был ад: известная российская певица рассказала о том, что ей удалось пережить во время путешествия в Черногорию.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Пассажирский самолет, на борту которого находились, в том числе, участницы популярной российской музыкальной группы Serebro, совершил аварийную посадку в аэропорту Черногории. О случившемся в подробностях рассказала солистка трио Ольга Серябкина.

В своем Instagram она написала, что "сегодня чудом приземлились в Черногории". По ее словам, сразу после взлета у самолета не закрылись закрылки.

"Мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", — написала Серябкина.

По словам исполнительницы, борт должен был приземлиться в Тивате, но, как полагает девушка, вероятно, по техническим причинам полетел в другое место.

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"Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — отметила певица.

Удачное приземление певица назвала счастливым случаем.

"Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы…Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила Серябкина.