Звезда российской сцены о ЧП в самолете: мы могли умереть в любой момент

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Пассажирский самолет, на борту которого находились, в том числе, участницы популярной российской музыкальной группы Serebro, совершил аварийную посадку в аэропорту Черногории. О случившемся в подробностях рассказала солистка трио Ольга Серябкина.
В своем Instagram она написала, что "сегодня чудом приземлились в Черногории". По ее словам, сразу после взлета у самолета не закрылись закрылки.
"Мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", — написала Серябкина.
По словам исполнительницы, борт должен был приземлиться в Тивате, но, как полагает девушка, вероятно, по техническим причинам полетел в другое место.
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"Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — отметила певица.
Удачное приземление певица назвала счастливым случаем.
"Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы…Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила Серябкина.
Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш — "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета». Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет. Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Я категорически против, чтобы хоть кто-нибудь когда-то сел в этот самолет. К компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия. Не летайте, если дорожите своей жизнью и своих близких. И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи — жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились — накал панической атаки, я спрашиваю — "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя.