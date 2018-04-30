Все рыдали: видео из самолета с группой "Серебро" появилось в Интернете

Пассажирский самолет, на борту которого находились, в том числе, участницы популярной российской музыкальной группы Serebro, совершил накануне аварийную посадку в аэропорту Черногории.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Этот полет пассажиры запомнят надолго, рассказала накануне участница поп-ансамбля Serebro Ольга Серябкина. Она с другими участниками группы была на борту этого самолета.

"Да, все закончилось хорошо, но этот полет пассажиры запомнят надолго" — написала девушка в социальных сетях. Sputnik Молдова написал об инциденте в аэропорту в Черногории вчера. Серябкина назвала произошедшее адом и поведала, что творилось на борту в самые тяжелые минуты.

А в Сети появилось видео происшествия. Его опубликовал телеграмм-канал Mаsh.