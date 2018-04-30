Все рыдали: видео из самолета с группой "Серебро" появилось в Интернете

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Этот полет пассажиры запомнят надолго, рассказала накануне участница поп-ансамбля Serebro Ольга Серябкина. Она с другими участниками группы была на борту этого самолета.
"Да, все закончилось хорошо, но этот полет пассажиры запомнят надолго" — написала девушка в социальных сетях. Sputnik Молдова написал об инциденте в аэропорту в Черногории вчера. Серябкина назвала произошедшее адом и поведала, что творилось на борту в самые тяжелые минуты.
А в Сети появилось видео происшествия. Его опубликовал телеграмм-канал Mаsh.
Видео из салона самолета S7, аварийно севшего «без закрылок» в Черногории. Да, все закончилось хорошо, но этот полет пассажиры запомнят надолго pic.twitter.com/A8pCFwcMJM— Breaking Mash (@BreakingMash) 29 апреля 2018 г.