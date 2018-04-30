Взрывы в Кабуле: число погибших увеличивается

Взрывы в столице Афганистана прогремели в районе, где находятся посольства зарубежных стран, среди погибших - журналисты.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По сообщению зарубежных СМИ, более 20 человек погибли и несколько десятков получили ранения. Атаку совершили террористы-смертники.

По данным полиции, один из взрывов прогремел в районе, где находятся посольства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.

Целью второго взрыва стала группа журналистов. Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи (Shah Marai), передает РИА Новости.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Всего неделю назад в результате взрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле погибли 60 человек.