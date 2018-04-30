Остановите самолет, пассажир выходит

Самолет, летевший из Москвы в Армению, посадили в Минводах из-за курильщика на борту.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Самолет, летевший из Москвы в армянский город Гюмри, пришлось сажать в Минеральных Водах из-за мужчины, закурившего на борту, сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна", — сказала она журналистам.

По словам Волк, авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Командир экипажа обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что один из пассажиров, мужчина 1974 года рождения, курил в самолете во время полета.