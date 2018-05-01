Как в аду: в Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

По предварительным данным, погиб один человек, но очевидцы трагедии утверждают, что жертв может быть больше.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В многоэтажном доме в Сан-Паулу произошел пожар. Охваченные огнем конструкции не выдержали и здание обрушилось.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Folha de S.Paulo.

Os flagrantes que a Record mostrou do momento exato do desabamento do prédio incendiado pic.twitter.com/d2kWcIXhGc — Juan Romero (@juangbromero) 1 мая 2018 г.

По предварительным данным, погиб один человек. Многочисленные очевидцы же настаивают на том, что на верхних этажах оставались люди и жертв могло быть больше.

Во время тушения пожара пострадали несколько пожарных, всего на месте происшествия работали 160 спасателей, а также военные и группа защиты гражданской обороны. Бразильские СМИ, а также пользователи соцсетей публикуют ужасающие кадры с места обрушения многоэтажки. В пламени сгорели практически все этажи высотки, взметнув в небо огромное облако черного дыма. Пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности обрушения нет. Что стало причиной пожара, на данный момент не сообщается.