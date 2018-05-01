Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Мирное шествие в честь 1 мая завершилось в Париже беспорядками. Неизвестные люди начали громить здания магазинов, подожгли автомобиль. Первоначально полицейские не вмешивались в ситуацию, но когда возникла опасность угрозы жизни мирных демонстрантов, стражи порядка применили против экстремистов слезоточивый газ и водометы, отмечает Sputnik France.

В ходе событий пострадали журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости. По сообщению французских СМИ, в беспорядках участвуют 1000-1200 человек, они — в черных одеждах, в масках.

Отмечается, что Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.

Мирная акция началась при поддержке сразу нескольких крупнейших французских профсоюзов. Пешая колонна в сопровождении автомобилей двигаласьпо бульвару Бастилии в направлении площади Италии. Люди несли флаги и плакаты, на которых написано "Все вместе против Макрона", "Сначала — наши рабочие места, наши зарплаты и пенсии, потом — дивиденды акционерам", "Да здравствует Первомай, день борьбы рабочих всего мира".

У многих в руках были букетики ландышей, которые уже многие десятилетия являются символом Первомая — праздника труда во Франции.