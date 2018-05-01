Грабители отрубили руку профессору в Мексике

Налетчики напали на мужчину, когда тот менял колесо на своем автомобиле.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Бывший ректор народного университета Чонтальпы в Мексике, профессор Рамон Фигероа Кантораль, стал жертвой нападения грабителей, которые отрубили ему руку.

По сообщению портала Universal, профессор ехал на своей машине в город Теапа в штате Табаско, когда у него лопнуло колесо. Кантораль был вынужден выйти из автомобиля и заняться заменой колеса. В этот момент рядом остановилась машина и из нее вышли трое преступников.

Они потребовали отдать им ценности, однако денег у профессора не оказалось. Тогда один из бандитов нанес ему удар мачете, фактически ампутировав профессору руку.

Пострадавшему оказали помощь местные жители, доставив его в больницу. Хирурги сделали сложнейшую операцию, чтобы спасти руку и пришить ее на место. Теперь профессору предстоит ожидание в течение 72 часов, после чего станет понятно, удачной ли была операция и останется ли он с обеими руками.