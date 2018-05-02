Смертельное селфи попало на видео: две девушки утонули из-за фото

В Таджикистане две девушки утонули, пытаясь сделать селфи на фоне реки.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. В Таджикистане две девушки погибли, пытаясь сделать селфи на реке Сухроб.

Известно, что 19-летняя жительница Душанбе гостила у своих родственников в Раштском районе. Пытаясь сделать фотографии на фоне реки, девушка подскользнулась и упала в воду. Ее 15-летняя родственница пыталась ей помочь, но тоже утонула, сообщает Sputnik Таджикистан.

Публикация от • Random Videos • (@taj_videos) 30 Апр 2018 в 11:35 PDT

Трагический момент сняли на видео жители, которые в тот момент находились рядом. На кадрах видно, как девушки не могут справиться с мощными потоками воды, и их в считанные секунды уносит течение реки.