В США разбился самолет: подтверждена информация о погибших

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Заместитель окружного судмедэксперта Тиффани Уильямс подтвердила гибель двух человек в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США. Об этом пишет РИА Новости.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

​В свою очередь в пресс-службе Национальной гвардии США сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

"При выполнении тренировочной миссии C-130 "Геркулес" грузовой самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение около 11.30 сегодня рядом с международным аэропортом "Саванна Хилтон Хед", — сказали в пресс-службе.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56 — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

​Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации, может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

"Геркулесы" — самые распространенные транспортные самолеты средней грузоподъемности, эксплуатирующиеся в 65 странах — строятся фирмой "Локхид" более 40 лет. Со времени начала производства выпущено свыше 2100 военно-транспортных С-130 и гражданских L-100 различных модификаций, в том числе около 1170 — для США.