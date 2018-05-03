Взрыв в Лондоне: десять человек были ранены на еврейском фестивале

Не менее 10 человек получили легкие ранения в результате инцидента с огнем на еврейском фестивале на севере Лондона, сообщается в Twitter Скотланд-Ярда.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Скотланд-Ярд подтвердил: не менее 10 человек получили легкие ранения в результате инцидента с огнем на еврейском фестивале на севере Лондона.

"Десять человек получили легкие ранения из-за большого огня, разожженного в рамках праздничного мероприятия еврейской общины на Равенсдейл-роуд", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Как отмечает лондонская полиция, речь не идет о криминале.

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В ночь на четверг еврейская община британской столицы отмечала праздник Лаг ба-Омер. Частью торжеств является разжигание костров в честь основоположника каббалы рабби Шимона бар Иохая.

Взрыв произошел около костра, его причины пока остаются неизвестными. Сначала сообщалось о 30 пострадавших, 10 из которых были госпитализированы.

Сразу после инцидента в соцсетях появилась информация о том, что взрыв произошел из-за поджога мобильного телефона. Однако потом выяснилось, что "вероятно, взрыв был спровоцирован горючим, а не смартфоном, хотя совершенно точно несколько мобильных телефонов были помещены в стопку для сжигания".