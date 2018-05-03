В Сирии разбился российский военный самолет

По данным Министерства обороны России, катастрофа Су-30 СМ в Сирии могла произойти из-за попавшей в двигатель птицы.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Причиной катастрофы российского истребителя Су-30СМ в Сирии могла стать попавшая в двигатель птица, по самолету никто не стрелял, сообщает Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сказано в пресс-релизе, который цитирует РИА Новости.

Самолет упал сегодня утром после взлета с аэродрома Хмеймим. По докладу с места, оба пилота, до последних минут боровшиеся за самолет, погибли.

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Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.