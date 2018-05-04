Сразу три землетрясения произошли к этому моменту в Румынии, два из них - с интервалом в две минуты.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Серия землетрясений произошла за сутки в Румынии. Одно из последних — в уезде Вранча в 13.54 на глубине 27 километров. Магнитуда толчка составила 2 по шкале Рихтера.

Как сообщил Национальный Институт физики земли Румынии, за две минуты до этого в уезде Бузэу также произошло землетрясение магнитудой 3 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 144 километра.

А самое первое землетрясение произошло в ночь на пятницу в уезде Бузэу. Его магнитуда также составила 3.

© Photo: Infp.ro Серия землетрясений произошла в Румынии

Жители Молдовы не ощутили ни один из этих трех толчков.

Самое мощное землетрясение в 2018 году произошло 26 апреля во Вранче. Тогда магнитуда толчка в эпицентре составила 4,6 по шкале Рихтера. Это землетрясение ощутили и жители Молдовы. В 2017 году, для сравнения, толчки магнитудой от 4 до 5 регистрировались 17 раз. Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3.

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