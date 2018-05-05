11:56 05 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Свадебный букет невесты

Брачный аферист из Молдовы раскручивал украинок на крупные суммы

© Flickr/ Ly Thien Hoang (Lee)
Происшествия
Получить короткую ссылку
110 0 0

Гражданин Молдовы, бежавший из тюрьмы на родине, промышлял брачными и другими аферами на Украине.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы 32 лет по имени Александр Бурлаку, сбежавший из молдавской тюрьмы, промышлял брачными аферами на Украине, сообщают украинские СМИ.

Оказалось, он сидел не только в Молдове, но и на Украине — за нанесение миллионного ущерба жителям Волыни, которых мужчина, видимо, ловко обводил вокруг пальца. Как теперь стало понятно, Бурлаку решил не только не залечь на дно, но и взяться за старое.

"Остапа Бендера" задержали в Киеве. Все началось с того, что в местную полицию обратилась женщина, рассказавшая, что Бурлаку выманил у нее и ее родственников около 60 тысяч долларов, за которые он обещал купить итальянскую мебель и внедорожник по ценам ниже рыночных.

Парламент заседание
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Внебюджетные миллионы в Молдове: новая афера или ошибка чиновников

Как экс-супруга Джигарханянa провернула аферу с квартирой артиста >>>

По словам начальника отдела коммуникации главного управления полиции Киева Оксаны Блыщик, эта женщина далеко не единственная жертва мошенника. Пока известно более чем о десяти потерпевших, и кое-кто из них, кстати, отказался писать  заявление в органы.

"Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, пока неизвестен, но, предположительно, он составляет сотни тысяч долларов", — отметил Блыщик.

По ее словам, во всех случаях Бурлаку действовал одинаково — размещал свою анкету на сайте знакомств, представлялся обеспеченным бизнесменом, ищущим женщину для создания семьи. На встречи с претендентками, жительницами Киева и других городов страны, мужчина приезжал на престижных иномарках, приглашал их в богатые апартаменты. Правда, как выяснилось позже, жилье и автомобили он каждый раз арендовал.

Леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Грабеж с размахом - на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы

Цена счастья: аферист из Молдовы и его зарубежные "невесты" >>>

Подобно знаменитому герою Ильфа и Петрова, мошенник практически сразу производил на своих "избранниц" неизгладимое впечатление, через некоторое начинал говорить, что помышляет о женитьбе и… переезжал на квартиру к "будущей невесте".

Попутно в ход шла и иная сторона вопроса. Бурлаку предлагал каждой из "женщин своей мечты" принять участие в его финансовых делах на правах… спонсора. Получив выпрошенные деньги, злоумышленник скрывался.

Начало скользкого пути

Свою "карьеру" Александр Бурлаку начинал в родной Молдове. В 26 лет ему "впаяли десятку" за мошенничество в особо крупных размерах, но, как уже было сказано, заключенный сбежал тюрьмы.

Почтовый ящик
© Sputnik / Евгений Панасенко
"Почта Молдовы" предупредила о новом виде мошенничества

Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона >>>

За 500 долларов контрабандисты переправили его по морю в Одесскую область, где беглец изготовил водительское удостоверение на имя Александра Попова, а также удостоверение подполковника милиции и продолжил свое дело. После афер против нескольких жителей Одессы "гастролер" уехал в другие регионы Украины, передвигаясь на арендованных авто.

"Подвиги" на Волыни

Четыре года Александр Бурлаку отсидел за то, что в 2013 году в течение двух месяцев обобрал на миллион гривен жителей Волынской области. Там он, представляясь то подполковником полиции, то таможенником в том же звании, обещал многим гражданам приобрести дорогие товары по низким ценам, а на двух девушках, видимо, чтобы не терять хватку в обаянии, обещал жениться. У одной из "невест" он взял деньги, якобы, на лечение, а затем и на похороны своей матери, попавшей, по его словам, в аварию. Более того, родители последней в том регионе жертвы наглеца уже купили кольца, заказали свадебный банкет в ресторане, а сама несостоявшаяся супруга… забеременела от мошенника.

В Ташкенте задержали банду "посудных" мошенников из Молдовы >>>

Кстати, и само свое преступное шествие по Волыни мужчина начал именно с брачной аферы. Остановившись на постой на несколько дней в одном из сел, он успел пообещать отремонтировать местные дороги, жениться на дочери хозяина дома и снабдить сельских автолюбителей машинами. Одному мужчине он посулил фуру за 280 тысяч гривен, другим — внедорожники. У всех Бурлаку взял задатки в несколько тысяч долларов и выдал расписки: "Я, подполковник Александр Попов, взял у гражданина (…) (…) тысяч долларов".

Луцкий "договор"

В октябре 2013 года Александр Бурлаку снял офис в Луцке, в итоге не заплатив ни копейки нанятым для работы двум девушкам. Там он "выправил" автомобили для некоторых их тех, кому он их обещал. А одна из "невест" получила "Тойоту Прадо" за полцены. Вот только все эти авто были арендованы, и в скором времени за ними приехали настоящие владельцы.

Полиция предупреждает: мошенники маскируются под соцработников >>>

Но в это время Бурлаку уже уехал из Луцка, правда, бегал он недолго. Следователям, которые допрашивали его, задержанного, Александр обещал вернуть потерпевшим все деньги. Тут-то его и осудили на восемь лет, правда, по неясным причинам выпустили на свободу уже через четыре года.

Авария в Кишиневе, архивное фото
© Sputnik / Nicolai Costîrchin
Угроза водителям в Кишиневе: мошенники в Кишиневе провоцируют ДТП

Почему молчит Молдова?

Непонятно также и то, что Бурлаку не экстрадировали в Молдову, где он был объявлен в международный розыск.

Даже сейчас, когда мошенник "наворотил в три короба", правоохранительные органы нашей страны до сих пор не направили на Украину запрос на его выдачу. И это при том, что МВД соседней страны проинформировало Кишинев о "подвигах" Александра еще в 2013 году.

Теперь же Бурлаку помещен под 60-дневый арест, пока ведется следствие. А тех же, кто пострадал от действий злоумышленника или знает об деталях его афер, просят сообщить по телефону (097)982-69-19.

По теме

Осторожно: покупатели-мошенники в магазинах Кишинева
Мошенники нашли способ снимать деньги, не списывая их со счета
В Молдове появился новый вид мошенничества: как не быть обманутым
Новый вид мошенничества в Молдове: SMS с требованием уплатить долги
Теги:
аферист, брачный аферист, мошенник, афера, тюрьма, задержание, полиция, приговор, деньги, суд, Молдова, Украина, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Пассажирский самолет у терминала в тбилисском аэропорту
    Атака на авиацию

    Сервер Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии подвергся кибератаке — повреждены база данных и программы.

  • Пресс-конференция ко Дню борьбы за права инвалидов
    Безбарьерная среда

    В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

"Кинжалы" пролетели над Москвой со скоростью 200 километров в час
Извержение действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнезна
Так выглядит преисподняя: на французском острове проснулся вулкан
Кандидаты на пост мэра Кишинева
Кто метит на пост мэра Кишинева: полный расклад

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться