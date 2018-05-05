Брачный аферист из Молдовы раскручивал украинок на крупные суммы

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы 32 лет по имени Александр Бурлаку, сбежавший из молдавской тюрьмы, промышлял брачными аферами на Украине, сообщают украинские СМИ.

Оказалось, он сидел не только в Молдове, но и на Украине — за нанесение миллионного ущерба жителям Волыни, которых мужчина, видимо, ловко обводил вокруг пальца. Как теперь стало понятно, Бурлаку решил не только не залечь на дно, но и взяться за старое.

"Остапа Бендера" задержали в Киеве. Все началось с того, что в местную полицию обратилась женщина, рассказавшая, что Бурлаку выманил у нее и ее родственников около 60 тысяч долларов, за которые он обещал купить итальянскую мебель и внедорожник по ценам ниже рыночных.

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По словам начальника отдела коммуникации главного управления полиции Киева Оксаны Блыщик, эта женщина далеко не единственная жертва мошенника. Пока известно более чем о десяти потерпевших, и кое-кто из них, кстати, отказался писать заявление в органы.

"Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, пока неизвестен, но, предположительно, он составляет сотни тысяч долларов", — отметил Блыщик.

По ее словам, во всех случаях Бурлаку действовал одинаково — размещал свою анкету на сайте знакомств, представлялся обеспеченным бизнесменом, ищущим женщину для создания семьи. На встречи с претендентками, жительницами Киева и других городов страны, мужчина приезжал на престижных иномарках, приглашал их в богатые апартаменты. Правда, как выяснилось позже, жилье и автомобили он каждый раз арендовал.

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Подобно знаменитому герою Ильфа и Петрова, мошенник практически сразу производил на своих "избранниц" неизгладимое впечатление, через некоторое начинал говорить, что помышляет о женитьбе и… переезжал на квартиру к "будущей невесте".

Попутно в ход шла и иная сторона вопроса. Бурлаку предлагал каждой из "женщин своей мечты" принять участие в его финансовых делах на правах… спонсора. Получив выпрошенные деньги, злоумышленник скрывался.

Начало скользкого пути

Свою "карьеру" Александр Бурлаку начинал в родной Молдове. В 26 лет ему "впаяли десятку" за мошенничество в особо крупных размерах, но, как уже было сказано, заключенный сбежал тюрьмы.

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За 500 долларов контрабандисты переправили его по морю в Одесскую область, где беглец изготовил водительское удостоверение на имя Александра Попова, а также удостоверение подполковника милиции и продолжил свое дело. После афер против нескольких жителей Одессы "гастролер" уехал в другие регионы Украины, передвигаясь на арендованных авто.

"Подвиги" на Волыни

Четыре года Александр Бурлаку отсидел за то, что в 2013 году в течение двух месяцев обобрал на миллион гривен жителей Волынской области. Там он, представляясь то подполковником полиции, то таможенником в том же звании, обещал многим гражданам приобрести дорогие товары по низким ценам, а на двух девушках, видимо, чтобы не терять хватку в обаянии, обещал жениться. У одной из "невест" он взял деньги, якобы, на лечение, а затем и на похороны своей матери, попавшей, по его словам, в аварию. Более того, родители последней в том регионе жертвы наглеца уже купили кольца, заказали свадебный банкет в ресторане, а сама несостоявшаяся супруга… забеременела от мошенника.

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Кстати, и само свое преступное шествие по Волыни мужчина начал именно с брачной аферы. Остановившись на постой на несколько дней в одном из сел, он успел пообещать отремонтировать местные дороги, жениться на дочери хозяина дома и снабдить сельских автолюбителей машинами. Одному мужчине он посулил фуру за 280 тысяч гривен, другим — внедорожники. У всех Бурлаку взял задатки в несколько тысяч долларов и выдал расписки: "Я, подполковник Александр Попов, взял у гражданина (…) (…) тысяч долларов".

Луцкий "договор"

В октябре 2013 года Александр Бурлаку снял офис в Луцке, в итоге не заплатив ни копейки нанятым для работы двум девушкам. Там он "выправил" автомобили для некоторых их тех, кому он их обещал. А одна из "невест" получила "Тойоту Прадо" за полцены. Вот только все эти авто были арендованы, и в скором времени за ними приехали настоящие владельцы.

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Но в это время Бурлаку уже уехал из Луцка, правда, бегал он недолго. Следователям, которые допрашивали его, задержанного, Александр обещал вернуть потерпевшим все деньги. Тут-то его и осудили на восемь лет, правда, по неясным причинам выпустили на свободу уже через четыре года.

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Почему молчит Молдова?

Непонятно также и то, что Бурлаку не экстрадировали в Молдову, где он был объявлен в международный розыск.

Даже сейчас, когда мошенник "наворотил в три короба", правоохранительные органы нашей страны до сих пор не направили на Украину запрос на его выдачу. И это при том, что МВД соседней страны проинформировало Кишинев о "подвигах" Александра еще в 2013 году.

Теперь же Бурлаку помещен под 60-дневый арест, пока ведется следствие. А тех же, кто пострадал от действий злоумышленника или знает об деталях его афер, просят сообщить по телефону (097)982-69-19.