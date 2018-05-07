Вертолет с невестой упал на свадьбе - девушка выжила

Трагический инцидент произошел в Бразилии: по счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Вертолет с невестой, летевшей на свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает РИА Новости.

Сама невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные смогли вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.