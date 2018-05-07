Что произошло на Украине с сутенером из Молдовы

Гражданин Молдовы, подозреваемый в сутенерстве, задержан на границе с Украиной - мужчина намеревался попасть в соседнюю страну, но ему это не удалось.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы задержан на Украине в ночь на понедельник — мужчину разыскивает Интерпол, сообщают украинские СМИ.

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Разыскиваемый собирался пересечь молдо-украинскую границу в пункте пропуска "Выступовичи", в Житомирской области. При оформлении документов сработала международная база данных Интерпола. Дело в том, что мужчину разыскивают на родине за сутенерство.

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О задержании проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.

Сейчас мужчина передан компетентным государственным органам для дальнейших правовых решений.