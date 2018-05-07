Видеофакт: молдавский след "паленых" сигарет и алкоголя в Одесской области

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. "Молдавский след" в изготовлении подпольных сигарет обнаружен в Одесской области Украины.

В населенных пунктах Березовского, Лиманского и Овидиопольского районов изъят товар на общую сумму в 11 миллионов гривен (более 400 тысяч долларов). Там действовали две линии по изготовлению сигарет, линия по обработке табака.

Также представители правоохранительных органов обнаружили около 500 ящиков сигарет молдавского бренда Astra и Military, почти шесть тонн табака, более 700 тысяч поддельных акцизных марок Молдовы, упаковочные материалы.