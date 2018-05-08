Взяткой пограничника не возьмешь: как молдаванин пытался дать "мзду"

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы пытался подкупить украинских пограничников, правда, у него ничего из этого не вышло.

© Sputnik / Rodion Proca От тюрьмы до штрафа в сотни тысяч леев - одна взятка

Как сообщили во вторник украинские СМИ, мужчина пересекал пешком границу в пункте пропуска "Великая Писаревка", в Сумской области. Во время прохождения пограничного контроля, он предоставил пограничнику паспорт и денежное вознаграждение в размере 500 российских рублей за незаконное содействие в беспрепятственном пересечении госграницы.

Нарушитель хотел, чтобы в его паспорте проставили соответствующие отметки Госпогранслужбы Украины без того, чтобы он покидал территорию пункта пропуска. Иными словами, мужчина пытался таким способом продлить срок регистрации на территории России.

Гражданина Молдовы задержали и передали работникам полиции.