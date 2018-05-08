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Суд

Предполагаемого скиммера из Молдовы будут судить в Баку

© Fotolia / Andrey Burmakin
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Гражданин Молдовы обвиняется в кражах из банковской системы Азербайджана.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Баку начался судебный процесс над гражданином Молдовы, обвиняемым в нарушении системы работы электроно-вычислительных машин и краже.

Вид города Бухареста
© Sputnik / Сергей Субботин
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Как сообщили во вторник азербайджанские СМИ, подсудимый признал себя виновным по предъявленному обвинению. Иск возбудила азербайджанская Служба госбезопасности по факту незаконного вмешательства действующей за пределами страны ОПГ. Члены группировки, по данным следствия, взламывали компьютерные системы банков и незаконно переводили деньги со счетов, а также извлекали средства из банкоматов. Материальный ущерб, нанесенный банковской системе Азербайджана, составил порядка 1,5 миллионов евро.

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Подозреваемый гражданин Молдовы был задержан за пределами Азербайджана и в декабре 2017 экстрадирован в эту страну. Согласно обвинению, прошлым летом лично он изъял из банкоматов Баку и других населенных пунктов свыше 700 тысяч евро.

Судебный процесс продлится до 14 мая. На данный момент известно, что материальный ущерб, нанесенный банкам, гражданин Молдовы не возместил.

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Теги:
скиммер, кражи, банкоматы, банки, суд, Азербайджан, Баку, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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