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Вертолет Ка-52 во время учений, архивное фото

Пока все спали: крушение вертолета, ритуальное убийство и ночь без сна

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Тема:
Самое интересное за ночь (10)
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КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Ночь на вторник выдалась по-настоящему кошмарной. В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека — пассажирка и машинист, сообщает местное издание Focus.

Белый порошок. Архивное фото
CC BY 2.0 / cbertel / Flour
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СМИ отмечает, что столкновение произошло из-за того, что не сработал путевой переключатель. Ранение получили около 20 человек. ЧП произошло на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт — Аугсбург.

Упал при выполнении планового полета

На востоке Сирии разбился российский вертолет Ка-52, сообщает РИА Новости. Оба летчика погибли. Вертолет разбился при выполнении планового полета. Тела летчиков доставлены на аэродром базирования, заявили в Минобороны. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В черном-черном Гондурасе…

Жуткая история произошла в Центральной Америке, а именно — в Гондурасе. Несколько человек нанесли ритуальным ножом удар в живот местной жительнице. Ее тело нашли в небольшой деревне, оно было завернуто в черную простыню, сообщает издание Daily Star.

СМИ также отмечает, что на ладонях жертвы вырезаны пентаграммы, а в комнате висел перевернутый крест. Полиция обнаружила в доме надписи, свидетельствующие о том, что преступление совершила секта дьяволопоклонников.

Архивное фото заката в лесу
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А местные жители рассказали, как из заброшенного здания выходили пятеро человек, облаченные в черные одеяния. В странах Латинской Америки проживает восемь процентов населения планеты, при этом там происходит 38 процентов всех убийств на Земле.

Ночь без сна

В российском Саратове обрушилась часть жилой "хрущевки". По данным местного ГУ МЧС, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек, передает РИА Новости.

"С жителями работают психологи. Люди, проживающие в доме, эвакуированы", — говорится в сообщении МЧС.

Генсек ООН лучше узнал Кубу

Новый глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель встретился в Гаване с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе беседы стороны обсудили темы мира и международной безопасности, устойчивого развития и климатических изменений на период до 2030 года, передает РИА Новости.

Диас-Канель заверил генсека ООН, что Куба привержена принципам устава организации и прокламации о зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне. Также он рассказал о ходе обновления экономической и социальной модели на остров.

Тема:
Самое интересное за ночь (10)
Теги:
происшествие, вертолет, поезд
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