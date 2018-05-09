На металлургическом заводе в Бельгии произошел взрыв, есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Взрыв из-за возгорания резервуара с газом произошел в среду утром на металлургическом предприятии компании Aperam в бельгийском городе Шатле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную телерадиокомпанию RTL.
Сообщается, что травмы получили, по меньшей мере, трое из 600 работников завода, персонал был срочно эвакуирован. В качестве меры предосторожности также решили эвакуировать работников и пассажиров, расположенной в 300 метрах от предприятия железнодорожной станции.
Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. Дым от пожара признан не токсичным, угрозы для здоровья людей нет, сообщили в администрации Шатле.