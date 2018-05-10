Пока все спали: стрельба в Брюсселе, ночная атака на Сирию и штраф Йоханнису

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Неспокойная ночь в столице Бельгии заставила полицейских подняться раньше времени. По тревоге. Как отмечают местные СМИ, неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.

Эвакуированы посетители вокзала Гар-дю-Миди. Полицейские нашли гильзу и отправили ее на экспертизу. Руководитель МВД Бельгии Ян Ямбон заявил журналистам, что личность стрелявшего установлена, но он пока не задержан. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал.

Ракетный удар по Сирии

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник. Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

© Sputnik . Евгений Панасенко, Владимир Полушатов Политолог: удар по Сирии довольно сильно запятнал имидж США

Около полуночи представитель израильской армии заявил, что находящиеся на территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах.

При этом, по его словам, часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол". О потерях или материальном ущербе информации нет.

Он назвал случившееся "атакой со стороны Ирана и чрезвычайно серьезным инцидентом" и добавил, не вдаваясь в подробности, что израильские военные приступили к ответу на ракетный обстрел.

В то же время источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

Слово не воробей…

В Румынии разгорелся очередной политический скандал. Президенту Румынии Клаусу Йоханнису Национальный совет по дискриминации вынес обвинение и оштрафовал на 2000 RОN, отмечает ro.sputnik.md.

Дело в том, что Йоханнис использовал в своей речи (а дело было аж в феврале) слово преступники в отношении людей, которым суд еще не вынес приговор.

Сладкое ДТП

Впрочем, администрация румынского президента считает это обвинение политической акцией оппонентов из Социал-демократической партии. Большинство ее представителей находятся на государственной службе, многие являются влиятельными бизнесменами. Члены СДП реально получили тюремные сроки и были обвинены в коррупционных действиях.

Два десятка тонн шоколада вылились на трассе в Польше. Как сообщает местный телеканал TVN24, водитель грузовика, перевозивший шоколад, врезался в ограждение и опрокинулся. Шоколад вылился на проезжую часть и перекрыл тем самым движение автотранспорта. Водитель в результате ДТП получил перелом руки и был доставлен в больницу. Пожарные на протяжении нескольких часов убирали шоколад с дороги. Часть шоколада была убрана с помощью экскаватора, а часть — теплой водой.