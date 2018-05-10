Серьезное ДТП произошло в Бухаресте с участием авто с молдавскими номерами

Водитель машины, зарегистрированной в Молдове, сразу после того, как произошла авария, скрылся с места ДТП.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Водитель автомобиля с молдавскими регистрационными номерами стал виновником серьезного ДТП на кольцевой развязке в Бухаресте, сообщает sputnik.md.

© Photo : IP Ialoveni Смертельное ДТП под Кишиневом: есть жертвы

ДТП произошло в среду вечером. Автомобиль с молдавскими регистрационными номерами врезался сзади в другую машину, которая в результате столкновения перевернулась и "отрикошетила" сначала в столб, а потом в дорожный указатель. Два человека, которые находились в этом авто, пострадали. Им потребовалась медицинская помощь и госпитализация в больницу.

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Из-за произошедшего транспортное движение на шоссе Одэий в направлении Отопень было заблокировано примерно на три часа. Сообщается, что после аварии водитель машины с молдавскими регистрационными номерами скрылся с места прошествии, и румынская полиция пытается его найти.