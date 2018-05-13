Резня на улицах Парижа: неизвестный нападал с ножом на людей

В ночь на воскресенье неизвестный напал с ножом на людей близ богатых кварталов Парижа.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате террористической атаки в Париже в ночь на воскресенье.

Неизвестный мужчина стал нападать с ножом на прохожих.

Нападавший был ликвидирован. Полиция считает, что это был теракт.

"Неизвестный с ножом напал на пятерых человек во втором округе Парижа: одна жертва скончалась, двое получили серьёзные ранения, двое лёгкие. Преступник ликвидирован", — сообщается в Twitter правоохранителей.

"Нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар!". Антитеррористическая прокуратура начала расследование", — сказал на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Вслед за ним СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).

Je retrouve à l’hôpital Georges Pompidou les policiers qui ont neutralisé en quelques minutes l’assaillant de la rue #Monsigny.

Ils ont fait honneur à leur uniforme, fidèles à la devise de la @PoliceNationale: « Ils veillent pour la patrie ». pic.twitter.com/ttsqGd59wh — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 13 мая 2018 г.

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Трагедия произошла на улице Монсиньи, неподалеку от здания городской оперы и богатых кварталов вокруг Вандомской площади.