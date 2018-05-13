СМИ: парижский террорист - выходец из Чечни

Мужчина, совершивший теракт в центре Парижа, - восемь лет назад получил французское гражданство.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. По данным портала France Info Молодой мужчина, напавший в субботу вечером с ножом на людей в центре Парижа, — обладатель гражданства Франции с 2010 года.

Французский портал сообщает, что имя нападавшего — Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года.

В субботу вечером около 21.00 по местному времени террорист с криками "Аллаху акбар" принялся наносить удары ножом прохожим в центре Парижа, в районе на улице Монсиньи, неподалеку от здания городской оперы и богатых квартaлов вокруг Вандомской площади. Мужчина предпринял теракт в месте, где расположено много баров и ресторанов, а рядом находится здание оперного театра.

Мужчина 29 лет получил ранения, от которых скончался, еще четверо прохожих пострадали и были доставлены в больницу. Дове из них находились в тяжелом состоянии. Среди раненых, в частности, есть гражданин Люксембурга, о чем в скором времени были проинформированы власти этой страны. Жизни этого человек сейчас ничего не угрожает.

Злоумышленника ликвидировали — он бросился с ножом на сотрудников полицейской части, прибывших на место происшествия, и был застрелен. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, следствие выявило в произошедшем террористический след. По данным французских СМИ, ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (организация, запрещенная в России — ред.).

Президент Макрон через несколько минут после теракта выразил соболезнования пострадавшим и благодарность "сотрудникам полиции, нейтрализовавшим террориста".

"Франция в очередной раз заплатила кровавую цену, но она не отступится перед кучкой врагов свободы", — написал Макрон.

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 мая 2018 г.

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