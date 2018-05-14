Взрыв в Киеве: пострадали шестеро человек

Два взрывных устройства бросили неизвестные – в итоге травмы получили шестеро человек.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Шестеро человек пострадали в результаты детонации двух взрывных устройств в Киеве. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах украинской столицы.

Инцидент произошел в промышленной зоне на улице Новопироговской. На место ЧП прибыли полицейские, саперы, кинологи и патрульные.

"При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства, которое направят на экспертизу. По предварительным данным, неизвестные подошли к забору склада и бросили туда два взрывных устройства. В итоге пострадали шестеро охранников", — говорится в сообщении полиции.

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Уточняется, что пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Один из них находится без сознания. Медики оказывают им необходимую помощь.

По факту произошедшего открыто уголовное дело о попытке умышленного убийства двух и более лиц.

В настоящее время киевские правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и занимаются поиском подозреваемых.