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Реакция Москвы на задержание журналиста и обыски в офисе РИА Новости Украина

© Photo : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко
Происшествия
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (3)
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Россия должна использовать все рычаги, чтобы осудить действия украинского СБУ в отношении журналистов РИА Новости Украина, заявил депутат Госдумы.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) против РИА Новости Украина, но сначала нужна более детальная информация, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Киселев: Киев должен освободить журналиста РИА Новости Украина

В Киеве во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Также стало известно о задержании сотрудника агентства Кирилла Вышинского.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", — сказал Песков.

Нужно использовать все рычаги

Россия должна использовать все рычаги, в том числе ОБСЕ, чтобы осудить действия, связанные с обысками Службы безопасности в офисе РИА Новости Украина в Киеве, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

Кирилл Вышинский
© Photo: Facebook / Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский

"Ничего кроме возмущения подобные действия не вызывают. Я считаю, что нашей стране необходимо задействовать все возможные рычаги давления на Украину, в том числе и по линии ОБСЕ, для того, чтобы осудить данные действия", — прокомментировал ситуацию Ревенко для РИА Новости.

Главный редактор телеканала RT и международного агентства информации и радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с действиями СБУ в отношении РИА Новости Украина на своей странице в социальной сети.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД России призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (3)
Теги:
свобода печати, притеснение журналистов, блокировка, сми, задержание, россия, украина, Общество
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