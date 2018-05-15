Рот и люди - на замке: в России отреагировали на задержание журналиста в Киеве

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. МИД России в курсе происходящей в Киеве ситуации с задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обысками в офисе агентства, будет требовать предоставления доступа к задержанным журналистам, сообщил во вторник глава министерства Сергей Лавров.

© Sputnik / Владимир Трефилов Киселев: Киев должен освободить журналиста РИА Новости Украина

"Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, мы будем требовать доступа к нашим гражданам. Для меня это, честно говоря, к огромному сожалению, не удивительно ", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой.

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Он отметил, что это "далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность".

"Ну а в том, что касается медийного аспекта происходящего, что касается европейских принципов, ценностей, включая свободу слова, обеспечение необходимых условий для работы журналистов, то мы уже не раз обращали внимание наших западных коллег и в рамках ОБСЕ, и в рамках Совета Европы на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве", — отметил и.о. главы внешнеполитического ведомства России.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возмутительными и вопиющими действия СБУ в отношении представителей российских СМИ на Украине.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций", — заявил представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул: "Мы, кстати, с нетерпением будем ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции". Пока же Песков пообещал, что Россия примет ответные меры на действия СБУ.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения", — подчеркнул Песков.

"В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации", — заверил представитель Кремля.

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"Украинское руководство, украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, идущих на подавление свободы слова и свободы средств массовой информации. Мы самым решительным образом это осуждаем", — заявил представитель Кремля. "Тем более мы осуждаем и считаем неприемлемым какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ", — отметил он.

Дикость и Средневековье

Действия Киева в отношении РИА Новости Украина — это произвол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Произвол в отношении СМИ продолжился и сегодня. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис "РИА Новости Украина", а сотрудник информагентства Кирилл Вышинский был задержан СБУ", — отмечается в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал средневековой дикостью действия украинских властей в отношении журналистов, отметив, что Киев нарушает целый ряд международных норм.

"Те действия, которые киевские власти предпринимают в отношении журналистов и просто несогласных, это какая-то средневековая дикость. Как иначе можно назвать бесконечные аресты, запугивания и убийства? Хотя чего можно ожидать от тех, кто вот уже четыре года беззастенчиво обстреливает дома собственных граждан из тяжелой артиллерии", — заявил в интервью РИА Новости Толстой.

Напомним, сотрудники СБУ во вторник,15 мая, ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за строительство Крымского моста. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева, отмечает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.