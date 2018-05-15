Глава представительства РИА Новости на Украине не выходит на связь

Cотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис представительства РИА Новости в Украине, задержали руководителя портала rian.com.ua Кирилла Вышинского. После этого также не могут связаться с главой представительства агентства на Украине Андреем Бородиным.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Коллеги РИА Новости не могут связаться с главой представительства агентства на Украине Андреем Бородиным. Как сообщает ria.ru, журналист не выходит на связь.

© AP Photo / Efrem Lukatsky СБУ допросит более 20 граждан Украины "по делу Вышинского"

Тем не менее, на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина — его пропуск в офис "Россия сегодня", банковская карточка, в том числе программа лояльности одной из российских авиакомпаний, а также карточка страхового свидетельства.

Генпрокурор Украины опубликовал документы нашего сотрудника, Андрея Бородина, который с утра не выходит на связь. Очевидно, он тоже арестован. За то, что у нас работал.



Россиянин, между прочим.



Россия-матушка, защити — ты же умеешь. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Cотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая ворвались в офис представительства РИА Новости в этой стране, также задержали журналиста, руководителя портала rian.com.ua Кирилла Вышинского.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.