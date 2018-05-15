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Глава представительства РИА Новости на Украине не выходит на связь

© Photo : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко
Происшествия
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (7)
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Cотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис представительства РИА Новости в Украине, задержали руководителя портала rian.com.ua Кирилла Вышинского. После этого также не могут связаться с главой представительства агентства на Украине Андреем Бородиным.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Коллеги РИА Новости не могут связаться с главой представительства агентства на Украине Андреем Бородиным. Как сообщает ria.ru, журналист не выходит на связь.

СБУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Тем не менее, на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина — его пропуск в офис "Россия сегодня", банковская карточка, в том числе программа лояльности одной из российских авиакомпаний, а также карточка страхового свидетельства.

Cотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая ворвались в офис представительства РИА Новости в этой стране, также задержали журналиста, руководителя портала rian.com.ua Кирилла Вышинского. 

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (7)

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Теги:
задержание журналиста, свобода слова, журналисты, Юрий Луценко, Кирилл Вышинский, Андрей Бородин, Украина
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