Драгне грозит семь лет тюремного заключения

Лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня может быть осужден на длительный срок.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Прокуроры Национального антикоррупционного управления Румынии (DNA) потребовали во вторник семилетнего срока заключения для председателя правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня.

© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea Слово не воробей: в Румынии оштрафовали президента Йоханниса

Как пишет sputnik.md, речь идет о расследовании уголовного дела о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением и к подделке данных в деле управления по защите прав ребенка Телеорман.

На тот момент действующий председатель палаты депутатов румынского парламента был главой уездного совета Телеорман.

Дело открыли по факту того, что две сотрудницы управления по защите прав детей из Телеормана получали деньги из бюджета, а на самом деле работали на территориальную организацию Социал-демократической партии.

Приговор по данному делу вынесут 29 мая.