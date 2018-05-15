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СБУ

В СБУ объявили, за что задержали главу портала РИА Новости Украина

© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (8)
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На задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского открыли уголовное дело – заявила пресс-секретарь СБУ.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), задержавшие во вторник руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, объявили ему о подозрении в государственной измене. Об этом сообщила на свой странице в соцсети Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления. Его задержали на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное дело открыто по части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса", — написала Гитлянская. 

СБУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (8)

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Теги:
уголовное дело, подозрение, госизмена, задержание, СБУ, Кирилл Вышинский, Елена Гитлянская, Украина
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