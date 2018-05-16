"Зайцем" через границу - двое граждан Молдовы скрылись в грузовике с одеждой

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Двое граждан Молдовы попытались пересечь границу весьма необычным, но, согласно их замыслу, бесплатным способом — под тюками с одеждой.
По данным белорусских СМИ, нарушителей обнаружили белорусские пограничники на границе с Украиной, в пункте пропуска "Новая Рудня".
Двое граждан Молдовы ехали в грузовом автомобиле марки Mercedes, не имея при себе никаких документов, дающих право на пересечение границы.
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Сообщается, что они возвращались с заработков. Водитель же, согласившись "приютить" нелегалов, попросту намеревался заработать на их сложном положении. Его действия белорусские власти оценили, как говорится, по статье — "организация незаконной миграции".
Обоих "зайцев" задержали, чтобы установить их личности.