"Зайцем" через границу - двое граждан Молдовы скрылись в грузовике с одеждой

Дальше Белоруссии нашим соотечественникам без паспортов все равно уехать не удалось.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Двое граждан Молдовы попытались пересечь границу весьма необычным, но, согласно их замыслу, бесплатным способом — под тюками с одеждой.

© Sputnik / Вадим Русу Нелегальная торговля: почему для некоторых это способ выживания

По данным белорусских СМИ, нарушителей обнаружили белорусские пограничники на границе с Украиной, в пункте пропуска "Новая Рудня".

Двое граждан Молдовы ехали в грузовом автомобиле марки Mercedes, не имея при себе никаких документов, дающих право на пересечение границы.

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Сообщается, что они возвращались с заработков. Водитель же, согласившись "приютить" нелегалов, попросту намеревался заработать на их сложном положении. Его действия белорусские власти оценили, как говорится, по статье — "организация незаконной миграции".

Обоих "зайцев" задержали, чтобы установить их личности.